Meldola, Confartigianato dona colombe al Comune e all'Arma dei Carabinieri

Confartigianato Forlì ha donato al Comune ed ai Carabinieri della Compagnia di Meldola colombe artigianali realizzate dalla ditta Flamigni. "Grazie a questo bellissimo gesto di solidarietà è stato possibile omaggiare, da parte dell'amministrazione comunale e dell'Arma, gli operatori delle strutture socio sanitarie del nostro territorio - spiega il sindaco Roberto Cavallucci -. Le colombe sono state distribuite all’Istituzione Servizi Sociali Drudi, all’Irst ed ai Silenziosi Operai della Croce; alcune colombe sono state portate anche agli operatori della Croce Rossa e 118, alla guardia medica ed ai medici di base".

Le colombe sono state consegnate nella mattinata di sabato in Comune da parte di Confartigianato rappresentata dal Presidente Luca Morigi, accompagnato dal segretario Marco Valenti e dal responsabile di Zona Gianluigi Bandini, alla presenza del sindaco Cavallucci e del comandante dei Carabinieri di Meldola Rossella Capuano.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"All'Arma dei Carabinieri, partecipe di questo gesto di solidarietà, un particolare ringraziamento per il costante lavoro svolto sul territorio a supporto di tutta la cittadinanza e delle Istituzioni in questo difficile momento di emergenza sanitaria - conclude il primo cittadino -. tutta la Confartigianato un sincero ed immenso “Grazie” a nome dell'intera Amministrazione Comunale e della Città di Meldola per avere regalato un momento dolce ed un sorriso a chi da settimane è in prima linea nella lotta all'emergenza".