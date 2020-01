Meldola, contributi per l'affitto: pubblicato il bando, come presentare domanda

Il Comune di Meldola ha pubblicato il bando per la concessione di contributi economici integrativi afferenti al fondo regionale per l’accesso alle abitazioni in locazione come da Delibera di Giunta Regionale numero 1815/2019. Sono ammessi al contributo i nuclei familiari titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo, con residenza nel territorio del Comune di Meldola, e con un Isee familiare compreso tra 3.000 euro e 17.154 euro. Il canone mensile di affitto valutabile ai fini del bando non può essere superiore all’importo di 700 euro, comprensivo delle rivalutazioni Istat ed escluse le spese condominiali.

Sono esclusi dall’accesso al contributo i beneficiari del reddito o pensione di cittadinanza, gli assegnatari di alloggi Erp, chi possiede una quota superiore al 50% come diritto di proprietà, uso o abitazione del medesimo alloggio per il quale è richiesto il contributo, i destinatari di atti di intimazione allo sfratto e coloro che non dovessero presentare la dichiarazione Isee entro il termine del 30 aprile.

Le domande andranno presentate entro le 24 del giorno 28 febbraio, nelle sedi Caf convenzionate o presso le associazioni convenzionate, corredate di tutta la documentazione indicata nel bando. Il bando è consultabile sul sito internet del Comune di Meldola (www.comune.meldola.fc.it) e in forma cartacea presso gli Uffici Servizi Sociali del Comune di Meldola, piazza Orsini 12/e, secondo piano, con apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 e il martedi e giovedi pomeriggio dalle 15 alle 17. Per informazioni è possibile contattare i numeri telefonici 0543499450 e 0543/499429, oppure inviare una mail a sociali.cultura@comune.meldola.fc.it