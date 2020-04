Meldola, dalla Regione 155mila euro per la sistemazione delle strade comunali

L'amministrazione comunale ha richiesto ed ottenuto 155mila euro dalla Regione Emilia-Romagna per la sistemazione delle strade comunali. I fondi regionali, stanziati per il superamento delle criticità causate dalle avversità atmosferiche, saranno utilizzati per interventi di messa in sicurezza e ripristino delle Strade San Lorenzo-Fiordinano e San Colombano-Castelnuovo (danneggiate a seguito di movimenti franosi), nonché per opere di completamento sulla Strada della Barca (secondo stralcio sul ponte) e interventi puntuali sulla Strada Palareto-Teodorano. "Questi fondi assegnati dalla Regione rappresentano un enorme aiuto al Comune e consentiranno la messa in sicurezza di importanti strade del nostro bellissimo territorio comunale", sottolineano il sindaco di Meldola, Roberto Cavallucci e l'assessore ai Lavori Pubblici Filippo Santolini.

Foto di repertorio