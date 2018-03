Meldola e i suoi bambini hanno celebrato il 157esimo anniversario dell’Unità d’Italia

Nell’ambito del progetto “Vivi la tua Città 2018”, giunto ormai alla sua ottava edizione, nella giornata di venerdì, si è tenuta presso l'Arena "Hesperia" del Comune di Meldola un’ importante iniziativa volta a celebrare il 157^ anniversario dell’Unità d’Italia (l'evento per motivi logistici ed organizzativi è stato anticipato di un giorno, in quanto l'anniversario cadeva quest'anno nella giornata di sabato).



L'area è stata gioiosamente animata dal tricolore, rappresentato, anche fisicamente con drappi e trucchi, dai bambini del Nido Comunale “Il Pulcino” e delle Scuole per l’infanzia Statali del Comune di Meldola “Giramondo” e “Girotondo” .



I giovanissimi meldolesi, davanti ad un numeroso e caloroso pubblico che assisteva alla celebrazione, hanno intonato alcuni canti e naturalmente il nostro Inno Nazionale.



Hanno presenziato alla cerimonia dell’alzabandiera il Sindaco del Comune di Meldola Gian Luca Zattini assiene all'Assessore alla P.I. Giunchi Ermano e all'Assessore ai Servizi Sociali Vallicelli Anna, una rappresentanza dell' Associazione Nazionale Carabinieri, dell’Associazione Nazionale Alpini e della Protezione Civile Meldola (tutte associazioni che si ringraziono sentitamente per la preziosa collaborazione resa nell'organizzazione dell'iniziativa medesima) e una rappresentanza della locale Polizia Municipale.