Meldola, finanziata la riqualificazione di piazza Orsini: in arrivo 200mila euro

Il Comune di Meldola ha ottenuto un importante finanziamento regionale di 200.000 € grazie al quale procederà nel 2020-2021 alla riqualificazione di piazza Felice Orsini. L’intervento, dal costo complessivo previsto di 310.000 €, prevede il rifacimento di tutta la pavimentazione della piazza, nel rispetto della tipologia originaria e garantirà uno spazio più accessibile e sicuro per i pedoni con l’abbattimento delle attuali barriere architettoniche. Particolare attenzione sarà posta alla fase di realizzazione al fine di non creare eccessivi disagi alle attività commerciali e alla viabilità in centro storico.

Il progetto sarà quindi realizzato grazie al finanziamento della Regione, a fondi propri dell’amministrazione derivanti dall’accordo con privati ed al cofinanziamento per 70.000 € della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì. Il finanziamento regionale consentirà di liberare risorse comunali per altre opere pubbliche al servizio della nostra comunità.

L’amministrazione è riuscita ad ottenere questo importante finanziamento grazie al sostegno dell’Unione dei Comuni e della Provincia di Forlì-Cesena nonché alla collaborazione di tutte le Associazioni di Categoria (Confcommercio, Confesercenti, CNA e Confartigianato) che hanno sottoscritto lo schema di convenzione propedeutico alla sua candidatura.

Il Sindaco Cavallucci, l’Assessore Santolini e l’Assessore Zuccherelli esprimono soddisfazione per questo importante risultato che consentirà di valorizzare le attività esistenti nonché lo spazio pubblico commerciale e mercatale per eccellenza della città dando l’avvio ad un percorso di valorizzazione del centro storico.