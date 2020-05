Meldola, gradualmente si svuota il "reparto covid" alla Drudi: altri 11 anziani guariti

Gradualmente si svuota il reparto covid alla casa di riposo Drudi di Meldola. "Abbiamo ricevuto conferma della guarigione di 11 ospiti che così usciranno dal reparto covid - informa il sindaco Roberto Cavallucci -. Inoltre altri 3 anziani sono risultati negativi al primo tampone di controllo. La guarigione di alcuni dei nostri anziani mi rallegra e ringrazio tutto il personale che da mesi lavora senza sosta per il bene dei nostri ospiti".

Il numero delle persone guarite supera per la prima volta quello degli ammallati. Sul territorio comunale le persone guarite sono 45 mentre i casi di positività sono 35, di cui 8 ricoverati in ospedale e 27 in isolamento domiciliare.