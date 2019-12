Meldola, il Comune attiva l'Art Bonus per il castello di Teodorano

Mediante il portale Art Bonus è possibile co finanziare interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici effettuando un'erogazione liberale. Il Comune di Meldola ha attivato tale possibilità per finanziarie l'intervento di consolidamento strutturale, restauro e rifunzionalizzazione della torre del castello di Teodorano. L'Art Bonus consente, infatti, un credito di imposta, pari al 65% dell’importo donato, a chi effettua erogazioni liberali a sostegno del patrimonio culturale pubblico italiano. Il progetto inserito dal Comune di Meldola prevede interventi di consolidamento strutturale e di restauro della Torre del Castello di Teodorano oltre alla realizzazione di una scala all'interno della torre stessa per consentire l'accesso alla terrazza ai visitatori.

Per partecipare con la propria donazione è sufficiente accedere al sito https://artbonus.gov.it e cercare Comune di Meldola, oppure direttamente dal sito del Comune di Meldola www.comune.meldola.fc.it utilizzando il link nella pagina Art Bonus. Sottolinea l'assessore Filippo Santolini: "L'attivazione della possibilità di finanziare opere pubbliche tramite art bonus dimostra attenzione al territorio, nell'ottica di creare legami sempre piu forti tra il mondo imprenditoriale locale e la città in una ottica di valorizzazione del nostro patrimonio e del nostro territorio".