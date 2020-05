Meldola, il Comune rimborsa alle famiglie il costo del pulmino. Poi l'appello a Start: "Intervenire sugli abbonamenti"

Il Comune di Meldola procederà, senza necessità di richiesta, al rimborso alle famiglie delle tariffe, per la parte non fruita, del trasporto scolastico comunale a causa dell’interruzione delle attività didattiche a seguito dell'emergenza coronavirus. Anche le rette dell'asilo nido “ll Pulcino” saranno addebitate solo sul reale servizio fruito; nessun costo alle famiglie per i giorni di chiusura.

Per quanto riguarda il trasporto scolastico extraurbano degli studenti l’amministrazione comunale ha formalmente richiesto all'Agenzia Mobilità Romagnola) ed a Start Romagna che si attivino per il rimborso, in tempi rapidi e certi, della quota relativa al costo dell’abbonamento per il periodo di sospensione delle attività scolastiche.

Il sindaco Roberto Cavallucci e l'assessore ai Servizi Sociali Jennifer Ruffilli sottolineano che "è doveroso intervenire in questa fase con un tempestivo rimborso alle famiglie che attraversano, in molti casi, enormi difficoltà aggravate anche dalla sospensione delle attività didattiche e dalla necessità di sostenere maggiori spese proprio per la cura dei figli."