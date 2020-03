Meldola, il coronavirus anche nella casa di riposo Drudi: positivi otto anziani e tre operatori

Casi di positività al coronavirus anche all'Istituzione Davide Drudi. Il sindaco di Meldola, Roberto Cavallucci, informa che sono stati effettuati 68 tamponi, di cui 29 eseguiti su anziani e 39 su operatori. "Dall’esito otto anziani sono risultati positivi, così come tre operatori - informa il primo cittadino -. Gli anziani postivi sono stati visitati dal medico appositamente incaricato da Ausl e del loro stato di salute sono stati informati i parenti".

Chiarisce il primo cittadino: "Al momento gli anziani positivi sono in parte asintomatici, in parte hanno una lieve febbre mentre in un caso la febbre è alta. Tuttavia al fine di evitare il contagio i positivi sono stati trasferiti in un reparto isolato della struttura che l’Amministrazione comunale, in accordo con Ausl e la Cooperativa Ancora, aveva predisposto nei giorni scorsi. In tale reparto, che si sperava di non dover utilizzare, sono adottate da Ausl procedure ospedaliere riservate ai pazienti positivi al Covid-19".

"Il rigidissimo protocollo sanitario prevede la presenza di uno specialista infettivologo, di un medico, di infermieri di raccordo con ospedale e di personale dedicato - prosegue -. Gli operatori positivi, anch’essi tutti asintomatici, sono stati immediatamente allontanati dalla struttura; la Cooperativa si è immediatamente attivata per reperire nuovo personale al fine di operare con organico pieno e garantire il mantenimento dei livelli assistenziali".

"Un pensiero va a tutte le persone malate, al personale che sta operando in condizioni complicate ed ai familiari che vivono da lontano questo difficile momento - conclude Cavallucci -. Noi siamo al lavoro insieme alla Cooperativa ed all’Ausl per affrontare tutti i problemi". A Meldola i casi complessivi sono 27, di cui due ricoverati. Nei giorni scorsi nel territorio si era contato anche un morto.

FOTO DI ARCHIVIO