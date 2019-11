Meldola, "Il Pulcino" festeggia i 40 anni e i bimbi entrano gratis: rette abbattute

Mercoledì pomeriggio, in occasione dell'ultimo appuntamento promosso dal Comune di Meldola e dall'Istituzione ai Servizi Sociali Davide Drudi per festeggiare il 40esimo anniversario del nido "Il Pulcino", il sindaco Roberto Cavallucci ha comunicato alle famiglie dei bimbi che frequentano l'asilo che grazie al contributo "Al Nido con la Regione" le rette sono state abbattute fino ad arrivare alla gratuità per la maggior parte degli utenti. "L'intervento a sostegno delle famiglie è stato reso possibile grazie ai 60.000 euro ricevuti dalla Regione Emilia Romagna ed si è sommato al taglio delle rette del 20% già deciso dall'amministrazione nei mesi scorsi", chiarisce il primo cittadino.

Oltre a queste misure le famiglie potranno beneficiare del Bonus Bebè erogato da Inps e così anche gli utenti con una retta medio alta riusciranno ad ottenere la totale coperurtura delle spese. Il quarantesimo compleanno è stata anche occasione per presentare alle famiglie ed a tutta la cittadinanza le migliorie realizzate nel corso degli ultimi mesi che hanno visto un impegno considerevole della Giunta Cavallucci.

"Il Comune e l'Istituzione hanno scelto di investire in questa importante struttura, acquistando nuovi arredi, sostituendo tutta la rubinetteria per renderla a misura di bimbo, oltre alla fornitura di un nuovo condizionatore e di un intervento importante sul giardino e le pareti esterne del nido stesso", ricorda l'assessore ai Servizi Sociali, Jennifer Ruffilli. L'importante traguardo è stato festeggiato anche con la pubblicazione di un volume collana Prime Storie, le cui fiabe sono state tradotte in dialetto romagnolo, inglese e spagnolo, testimoniando la valenza educativa e all'avanguardia del progetto pedagogico.