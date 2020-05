Meldola, il sindaco Cavallucci: "Per ripartire serviranno risorse straordinarie"

"Vogliamo guardare avanti, a una ripartenza, a una riapertura graduale delle nostre attività". Questo il messaggio del sindaco di Meldola, Roberto Cavallucci, in occasione del Primo Maggio, festa dei lavoratori. "Una festa che unisce tutto il mondo e che è sempre stata festeggiata a Meldola, dal dopoguerra ad oggi, con una grande manifestazione in Piazza Orsini - ricorda il primo cittadino -. Una festa organizzata dai sindacati particolarmente sentita dall’intera comunità meldolese che si ritrovava unita sotto il municipio per celebrare e ricordare tutte le lotte per i diritti dei lavoratori".

"In questa giornata vogliamo ricordare il contributo e l’opera di tutti i lavoratori che insieme ai volontari hanno consentito al Paese di fronteggiare l’emergenza sanitaria ed andare avanti in una situazione difficilissima. A tutti loro un grande ringraziamento - evidenzia -. Lo spirito di questa Festa internazionale e l’articolo 1 della nostra Costituzione, ci indicano che il lavoro è il fondamento della libertà, dell’autonomia e della dignità stessa della persona".

Ripartire, sottolinea Cavallucci, "non sarà facile. Occorreranno risposte e risorse straordinarie per sostenere l’occupazione e le attività produttive. Questa amministrazione continuerà a fare la propria parte convinta che, per costruire il futuro, il lavoro dovrà essere al centro della nostra società e delle nostre vite. La sicurezza del lavoro e sul lavoro dovrà essere una priorità. Possiamo farcela solo con l’impegno e con la partecipazione di tutti. Infine un grazie a tutti coloro che, generazione dopo generazione, hanno saputo interpretare e difendere questa Festa testimoniando i valori di una democrazia basata sul lavoro".