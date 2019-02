Fiamme all'attacco di un tetto di un'abitazione: i Vigili del Fuoco limitano i danni

Il rapido intervento dei Vigili del Fuoco ha limitato l'estensione delle fiamme. Incendio alle prime luci dell'alba di venerdì in un'abitazione a Ricò, nel meldolese, in via Strada San Colombano. L'allarme alla sala operativa del 115 è giunto poco prima delle 6.30. Subito si sono mobilitati dalla base di viale Roma tre mezzi e nove uomini. Le lingue di fuoco stavano attaccando in particolar modo il tetto della casa, ma il pronto intervento di pompieri ha fatto sì che il rogo non si ampliasse. Spento l'incendio, sono iniziate le operazioni di bonifica e verifica delle cause che l'hanno innescato.

Seguiranno maggiori informazioni