Meldola, installato un distributore di acqua microfiltrata alla Biblioteca comunale

E' stato installato alla Biblioteca Comunale Torricelli di Meldola, grazie a Unica Reti, un distributore di acqua microfiltrata. Con i finanziamenti di Atersir e di Unica Reti sarà inoltre possibile completare il progetto che prevede la realizzazione di distributori in tutte le scuole del Comune di Meldola. A settembre inoltre a tutti i bambini delle prime classi della scuola primaria sarà donata una borraccia da utilizzare quotidianamente al posto delle bottigliette in plastica. Il sindaco Roberto Cavallucci e l'assessore all'Ambiente Filippo Santolini nel ringraziare Unica Reti ed il suo presidente Stefano Bellavista, ricordano come "oggi più che mai sia necessario ridurre i consumi di plastica e educare al rispetto dell'ambiente, con nuove abitudini, sin dai primi anni di vita."

