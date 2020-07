Meldola, l'azione del Comune post covid: nuovi contributi a sostegno delle attività

Nuovi contributi a sostegno delle attività. E' questo l’oggetto del bando indetto dall’Amministrazione Comunale di Meldola che vede prioritari - a seguito della sospensione obbligata di innumerevoli attività, causata dall’emergenza sanitaria legata al Covid-19 - alcuni interventi volti a favorire quella fetta di tessuto produttivo meldolese che ne ha sofferto. "Il bando prevede la possibilità per le Aziende interessate dal provvedimento - riferiscono il sindaco Roberto Cavallucci e l'assessore alle Attività Produttive Simona Zuccherelli - di potere richiedere, alternativamente un contributo all’ affitto (fino ad un massimo di 500 euro), un contributo per le spese sostenute per l’ampliamento realizzato con riferimento ai dehors (50% della spesa fino ad un massimo di 500 euro) o, infine, un contributo per la Tosap (100% della somma relativa a due mensilità)".

"Con questo piccolo gesto di attenzione - prosegue l’assessore Zuccherelli - vogliamo dire alle nostre realtà locali che - consapevoli delle difficoltà del momento - le siamo vicini e stiamo lavorando per attuare alcune misure che, sebbene non risolutive delle problematiche che stanno vivendo, possano portare loro un po’ di sollievo. Nel breve periodo non mancheranno incontri con le associazioni di categoria sempre pronte a condividere ragionamenti e soluzioni atte a favorire lo sviluppo economico locale. Qualora lo stanziamento previsto sia inferiore al totale dei contributi ammessi, i singoli contributi verranno proporzionalmente rimodulati, garantendo la copertura di tutte le domande ammesse". Le domande saranno presentabili fino alle 12 del 31 agosto. Avviso e moduli sono disponibili sul sito internet del Comune di Meldola "www.comune.meldola.fc.it". Per informazioni: Comune di Meldola - ufficio attività economiche 0543 499401