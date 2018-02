Meldola, l'Irst apre le porte ai cittadini: si potrà visitare anche la Radiofarmacia

il sindaco di Meldola, Gianluca Zattini e l’Istituto Tumori della Romagna organizzano un nuovo incontro con la cittadinanza per un aggiornamento sullo stato attuale delle attività dell’Irst e sui progetti che, in futuro, coinvolgeranno la città. Per chi lo desidera, sarà anche occasione per visitare, dietro prenotazione, la Radiofarmacia Irst. L’evento, aperto a tutti, si terrà all'Irst sabato 24 febbraio dalle ore 9:15 alle ore 12.

L’open day si aprirà con un breve incontro condotto dal sindaco e dalle direzioni Irst sullo stato dell’arte presso la Sala Tison e, a seguire, saranno organizzate visite guidate nella struttura della Radiofarmacia. L’obiettivo è quello di far conoscere il servizio che vi viene svolto e l’importanza delle attività di ricerca e cura in essa svolte, in particolare per quanto concerne la produzione dei radiofarmaci utilizzati per le cure oncologiche, eccellenza Irst a livello internazionale.

Per ragioni logistico-organizzative i partecipanti alle visite potranno essere in numero ridotto (i gruppi saranno composti da 5 unità), per cui si rende necessario ed obbligatorio prenotare la propria presenza entro giovedì 22 febbraio, specificando l’orario preferito (dalle 10:30 alle 12 ogni 15 minuti) tramite mail a urp@irst.emr.it o telefonicamente allo 0543/739247.