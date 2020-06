Meldola, la casa accoglienza San Giuseppe si racconta su Raidue a "L'Italia che fa"

Ci sarà anche la casa accoglienza San Giuseppe “Antonio Branca” di Meldola tra le esperienze raccontate la prossima settimana nel programma di RAI2 “L’Italia che fa” condotto tutti giorni, dal lunedì al venerdì alle 16.10, da Veronica Maya. Il programma, in onda dal primo di giugno, è dedicato alle storie e ai desideri di chi si impegna per gli altri e ne porta sul piccolo schermo le storie cercando di sostenerli e aiutarli a realizzare nuovi progetti. Ogni settimana vengono presentate quattro storie di comunità locali che si raccontano, coinvolgendo le persone da casa, gli attori e i beneficiari dei progetti su diversi fronti: chi si occupa di bambini, chi di anziani, chi di cultura, di educazione, di ambiente. Con approfondimenti attraverso video-racconti, collegamenti, interventi e interviste in studio, per far conoscere meglio l'attività e le vicende dei protagonisti che vivono, lavorano, partecipano nella comunità. Non solo: i protagonisti sono chiamati ad esprimere un desiderio, la volontà di arricchire i loro progetti con una nuova attività, dandogli modo di lanciare un’apposita campagna di fund-raising.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Tra le realtà coinvolte e raccontate dal programma la prossima settimane vi sarà anche la Casa Accoglienza San Giuseppe “Giuseppe Branca” di Meldola che, come rivela il nome, è una struttura che mira in primo luogo a far sentire gli ospiti come a casa propria, perché la serenità offerta da un’accoglienza amichevole è parte integrante e rilevante del percorso di cura. La Casa, inaugurata nel 2016 grazie ad un progetto di housing sociale che ha visto la Fondazione di Forlì tra i promotori, offre infatti ospitalità alle persone che stanno seguendo dei percorsi di cura presso l’IRST (Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori) ed ai loro familiari in modo tale da assicurare loro il contesto più sereno e rilassante possibile. Proprio per assicurare la massima “aria di casa”, oltre a camere progettate e arredate per assicurare i migliori standard e comfort, la San Giuseppe dispone di spazi comuni: cucina, sala pranzo, soggiorno, sala lettura e giardino. Ed ora, anche grazie all’attenzione ed i fondi che potrà raccogliere con la partecipazione al programma di RAI 2, intende dotarsi anche di una lavanderia comune per tutti gli ospiti.