Meldola, la scuola "Achille Lega" realizza l’addobbo ispirato a "Lo Schiaccianoci"

A Meldola, per l’iniziativa “Colora il Natale della tua città”, anche la Scuola Materna Monsignor Achille Lega ha portato il suo contributo, coinvolgendo i bimbi le famiglie e decine di volontari del Comitato Genitori nella realizzazione di uno scenografico addobbo ispirato alla favola dello Schiaccianoci, con due manufatti alti più di tre metri, visibili a Meldola vicino alla chiesa di San Nicolò. La realizzazione dell’addobbo è stata resa possibile dal determinante impegno dei genitori, con il montaggio definitivo avvenuto il primo dicembre a partire dalle 5:45 fino alle 11.

A coordinare i lavori è stata Azzurra Piolanti, mamma di una bimba della Scuola. I bambini dell’Achille Lega, inoltre, porteranno la storia dello Schiaccianoci in scena venerdì 20 dicembre alle ore19.30 al Teatro Dragoni di Meldola. “Non esistono parole - afferma Annamaria Di Cicco, coordinatrice didattica della Scuola Materna Lega - per ringraziare le tante famiglie che condividono la nostra idea di educazione, che ci affiancano e supportano nella quotidianità, che si fidano di tutta l’equipe e che instaurano legami costruttivi tra loro. Una scuola viva e vitale che accoglie non solo i bambini ma anche le famiglie e insieme si lavora per creare radici forti”.

Sulla favola scelta, la Di Cicco precisa: “Il camino acceso della nostra interpretazione dello Schiaccianoci per la Città di Meldola riporta alla vigilia di Natale, alla famiglia riunita che attende la nascita di Gesù, richiama al vociare dei bambini che festosi giocano in una casa accogliente che parla il linguaggio del cuore”.