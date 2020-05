Meldola, la storica azienda di moda regala mascherine lavabili al Comune

Un gesto di generosità e altruismo arriva dall'azienda John Ashfield che ha donato al Comune di Meldola novanta mascherine di cotone lavabili per tutti i dipendenti comunali (Comune e Istituzione Drudi) impegnati con il proprio lavoro a sostegno di tutta la cittadinanza e vicini alle persone più fragili in questi mesi di difficoltà. Le mascherine, realizzate nello stabilimento produttivo di Meldola, sono sono state consegnate da parte del titolare della ditta John Ashfield Andrea Celli accompagnato dalla collaboratrice Elena Arama, alla presenza del sindaco Roberto Cavallucci.

"L'ideazione e realizzazione di mascherine riutilizzabili, certificate per uso pubblico, ed anche di mascherine anche per sordomuti che permettono di leggere il labiale testimonia ancora una volta la grande capacità di innovazione del nostro tessuto imprenditoriale - afferma il sindaco -. Ad Andrea Celli ed a tutto il suo staff un grande ringraziamento a nome dell’intera Amministrazione Comunale per questo gesto di vicinanza che testimonia sensibilità e solidarietà".