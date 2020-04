Meldola, mascherine per tutti. Il sindaco elogia Protezione Civile e Scout

È proseguita sabato a Meldola la distribuzione delle mascherine chirurgiche e di un’opuscolo informativo a tutti i cittadini. "Grazie all'instancabile lavoro e forza di volontà della Protezione Civile e dei gruppi Scout di Meldola, presto tutti avranno la propria mascherina - afferma il sindaco Roberto Cavallucci -. Per chi non fosse in casa al momento della consegna è possibile contattare la Protezione Civile".

Sabato è stato rilevato un nuovo caso di positività al coronavirus: "Il numero totale dei nostri concittadini ammalati è pari a 41 casi, di cui 7 ricoverati in ospedale e 34 (uno in più di venerdì) in isolamento nella propria abitazione - aggiorna il primo cittadino -. Per quanto riguarda la Casa di Riposo Drudi le condizioni dei 12 positivi sono al momento stazionarie".

"Il laboratorio non ha ancora comunicato l’esito dei 14 tamponi eseguiti nei giorni scorsi - prosegue Cavallucci -. A tutti gli ammalati ed alle loro famiglie vorrei esprimere il mio più sincero augurio per una pronta guarigione e la vicinanza di tutta l'Amministrazione Comunale". Dal sindaco un invito "a restare ancora a casa. Non possiamo abbassare la guardia".