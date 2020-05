Meldola, mobilità verde: terminati i lavori della pista ciclabile in Via Mazzini

È stato completato l'intervento di realizzazione della pista ciclabile di Via Mazzini, nel tratto compreso tra Via Trieste e l'incrocio con Via Fornaci. In linea con il programma di mandato e il potenziamento della rete infrastrutturale dedicata alla mobilità dolce, la corsia preferenziale ciclabile ha anche l'obiettivo di creare maggiori condizioni di sicurezza in un tratto abitato particolarmente trafficato. L'intervento è stato interamente finanziato attraverso contributi statali ricevuti ed affidati alla fine dello scorso anno.

Il sindaco Roberto Cavallucci, l'assessore ai Lavori Pubblici Filippo Santolini ed il consigliere Giuseppe Giardini spiegano che "si tratta di un primo intervento che mira alla costruzione di una rete di piste ciclabili più ampia che oltre a migliorare la sicurezza in un tratto stradale pericoloso permetterà anche un migliore accesso alla Biblioteca comunale".

