Meldola, nuove pensiline alle fermate dei bus: "Attenti al decoro"

L'amministrazione Comunale ha completato e collaudato i lavori di sostituzione delle due pensiline, fornite da Forlì Mobilità Integrata, presso la fermata autobus in Via Mazzini, che risultavano danneggiate. Il Comune ha contestualmente provveduto al rifacimento a norma delle fondazioni di ancoraggio anti ribaltamento e alla potatura delle alberature presenti che non consentivano una corretta visibilità della segnaletica stradale. Le nuove pensiline sono dotate di sistema di illuminazione a Led in un'ottica di maggior risparmio energetico.

E' stata inoltre sostituita la pensilina presso la fermata di San Colombano, sulla Strada Provinciale Bidentina, danneggiata da un veicolo, fortemente richiesta dai residenti della frazione. "Questi interventi confermano, da parte dell'amministrazione, una attenzione al territorio ed al decoro urbano, oltre che un incentivo all'utilizzo del trasporto pubblico, ringraziando Fmi per l'indispensabile e tempestivo contributo", sottolineano il sindaco Roberto Cavallucci e l'assessore alla viabilità Filippo Santolini.