Meldola, nuovi tamponi alla Drudi: diversi ospiti vicini alla guarigione

Nuovi tamponi alla casa di riposo "Drudi" di Meldola. Ad aggiornare è il sindaco Roberto Cavallucci: "Ne sono stati fatti 15 su 25 degli anziani presenti nel reparto coivid per i quali è stata avviata la procedura per considerarli guariti". Martedì è stato segnalato un nuovo caso, che non riguarda la casa di riposo: i contagiati sono 52, di cui 9 ricoverati in ospedale e 43 in isolamento a casa. Nel frattempo i volontari della Protezione Civile e dei gruppi Scout di Meldola stanno terminando la distribuzione della seconda mascherina a tutta la cittadinanza.

"E’ stato un grande lavoro prima per l’imbustamento poi per la consegna ad ogni residente; a loro un immenso grazie per il tempo dedicato e la vicinanza che hanno dimostrato verso tutta la collettività - conclude il sindaco -. Ricordo che è obbligatorio l’uso delle mascherine nei locali aperti al pubblico. Tale obbligo vige anche nei luoghi all’aperto laddove non sia possibile mantenere il distanziamento di un metro".