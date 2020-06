Meldola, nuovo responsabile dell’intera Area Tecnica: è l’architetto Francesco Zucchini

E’ l’Architetto Francesco Zucchini il nuovo responsabile dell’intera Area Tecnica del Comune di Meldola (Servizio Edilizia Privata, Urbanistica, Lavori Pubblici, Patrimonio, Attività economiche, Ambiente e Protezione Civile) a seguito del pensionamento dell'Architetto Enzo Colonna che ha ricoperto il ruolo dal 2012 ad oggi. "Abbiamo salutato l'Architetto Colonna, ringraziandolo per la professionalità e la passione dimostrate in questo nostro primo anno di mandato e per il lavoro svolto in Comune negli anni precedenti", ricordano il sindaco Roberto Cavallucci e l'assessore Filippo Santolini.

L’Architetto Francesco Zucchini, classe 1977, arriva dal Comune di Modigliana. Si tratta di un tecnico di grande esperienza che si è occupato nel corso della propria carriera professionale di Edilizia Privata, Urbanistica, Lavori Pubblici, Patrimonio, Attività economiche, Ambiente e Protezione Civile in diversi Comuni (Fontanelice, Modigliana, Dovadola, Rocca San Casciano, Portico e San Benedetto, Galeata, Civitella di Romagna) e avendo lavorato anche per l’Unione dei Comuni della Romagna Forlivese vanta una conoscenza del territorio.

"Per questa Amministrazione l’Area Tecnica rappresenta un settore strategico per la realizzazione degli obiettivi di mandato - affermano Cavallucci e Santolini -. Il nuovo responsabile ci ha colpito per le competenze, l’esperienza, ma anche per la motivazione e il dinamismo personale. All’Architetto Francesco Zucchini i migliori auguri di buon lavoro".