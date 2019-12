Meldola, nuovo sistema di centraline anti incendio all’Istituzione Davide Drudi

L’amministrazione comunale di Meldola ha provveduto ad approvare il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione e parziale sostituzione dell’impianto di rilevazione incendi l’Istituzione ai Servizi Sociali “Davide Drudi”. Grazie a questi lavori si procederà al rinnovamento dell’impianto di rilevazione incendi per quanto riguarda i corpi A e B, i più alti e con il maggior numero di camere ed ospiti, dotandoli di nuove linee e nuove centraline per la rilevazione nonché l’attivazione dei sistemi di allarme a diffusione sonora. Entro il mese di gennaiosi procederà all’affidamento dei lavori ed al conseguente avvio.

Il costo complessivo dell’intervento è stimato in 110mila euro, finanziati totalmente dall’amministrazione comunale.

"Alla realizzazione dei lavori si otterrà un aumento dei livelli di sicurezza complessivi dell’immobile sia per gli ospiti che per gli utenti della struttura - sottolinea l’assessore Filippo Santolini -. Questo intervento si inserisce nell’ambito di un macro programma di attenzione verso l’Istituzione Drudi, al fine di migliorare la qualità della struttura e di attenzione all’intero patrimonio comunale".