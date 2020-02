Meldola, open day alla "Casa Residenza Anziani Davide Drudi"

Le Cooperative Àncora e In Cammino, in collaborazione con il Comune di Meldola e l'Istituzione ai Servizi Sociali Davide Drudi, invitano la cittadinanza all’Open Day della Casa Residenza Anziani „D. Drudi“ che si svolgerà sabato dalle 9 alle 17.30. Tutti i partecipanti potranno conoscere e prendere parte alle diverse attività organizzate nell’arco della giornata presso la struttura. L’Istituzione ai Servizi Sociali “D. Drudi” si occupa di servizi sanitari, socio-assistenziali e domiciliari rivolti ad anziani in condizione di parziale o totale autosufficienza. All’interno della struttura sono presenti la Casa Residenza Anziani, la Casa di Riposo e il Centro Diurno.

La gestione di questi servizi è affidata, tramite accreditamento e in stretta collaborazione con il Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione e il Comune di Meldola- all’associazione Temporanea di Impresa formata dalle Cooperative Àncora e In Cammino, promotrice di questa iniziativa aperta alla cittadinanza meldolese. La giornata avrà inizio alle 9 con la presentazione dei servizi da parte delle autorità e dei rappresentanti delle Cooperative Ancora e In Cammino; per l'occasione saranno presenti il Sindaco di Meldola Roberto Cavallucci e la presidente di Ancora Katia Ceccarelli.

Dalle 9.45 alle 11.30 i partecipanti, guidati dalle Responsabili delle attività Assistenziali, potranno visitare i diversi piani della struttura ed assistere alle diverse attività, tra le quali sessione ginnastica di gruppo con i fisioterapisti, Pet Therapy in collaborazione con l’associazione di Protezione Civile Vab Faenza. Quest’ultima attività è molto apprezzata dagli ospiti, che con il tempo hanno instaurato con i cuccioli una relazione affettiva e di fiducia. Su ogni piano, attività di animazione per grandi e piccini con la presenza di un animatore. Condizioni meteo permettendo, sarà possibile visitare il “Giardino delle Stagioni” e la relativa mostra fotografica allestita presso la Sala Ottagonale.

Nel corso del pomeriggio, dalle 15 alle 17.30, per grandi e bambini sarà possibile assistere al Laboratorio di Arte-terapia presso la Sala Camino e alle attività di animazione organizzate dagli animatori sui diversi piani. Durante la giornata verrà presentato e distribuito il primo numero del “Giornalino dell’Istituzione” e proiettato un video-racconto inerente le attività svolte nel corso degli ultimi mesi. La partecipazione è libera e non occorre alcuna prenotazione.