Meldola, pacchi alimentari per le persone in difficoltà: in tanti per un gesto di solidarietà

Sabato mattina, nella Chiesa di San Francesco di Meldola, volontari di Caritas, Scout, Croce Rossa Italiana, Croce Verde Bidente, Croce Verde Meldola Predappio ed operatori del gruppo Atc F01 La Rupe, con il supporto della Protezione Civile e del Comune di Meldola, hanno distribuito pacchi alimentari alle persone in difficoltà. "Un grande gesto di altruismo verso le persone che hanno meno; un gesto che fa la differenza per chi in questo momento subisce in misura maggiore la difficoltà della crisi che viviamo", afferma il sindaco Roberto Cavallucci.

"Ancora una volta, siamo riusciti tutti insieme, unendo le forze, a fare qualcosa di concreto per la comunità", prosegue il primo cittadino. I generi alimentari di prima necessità consegnati sono stati offerti dalla Caritas, dalla Croce Verde Bidente, dalla Croce Verde Meldola Predappio, da Croce Rossa Italiana e dalle ditte Società Agricola Conti, Azienda Agricola Maldini, Società Agricola Selvi Fabio, Conad Bidente, Hotel Galliano e Forno Castellucci, oltre che dagli operatori del gruppo ATC F01 La Rupe con il supporto delle aziende F.lli Volta e F.lli Giorgini. "A tutti quelli che hanno preso parte a questa straordinaria giornata di solidarietà un enorme “grazie” da parte dell’amministrazione comunale e di tutta la città di Meldola", conclude Cavallucci..