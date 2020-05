Meldola, per il Primo Maggio un omaggio dolce ai lavoratori della Drudi e di Irst

Nel corso del pomeriggio di giovedì le Rappresentanze Sindacali Cgil, Cisl e Uil e l'Amministrazione Comunale di Meldola, in collaborazione con la Protezione Civile, hanno consegnato un omaggio dolce a tutti gli operatori dell'Istituzione Davide Drudi e a tutto il personale di IRST. Questo gesto, reso possibile dalla generosità dei forni Bulgarelli, Castellucci, Racagni e Teodorani, simboleggia un momento di attenzione ,di stima e ringraziamento a chi in queste ultime settimane si è trovato in prima linea nella battaglia al Covid-19, senza essersi mai fermato e lavorando per tutta la collettività. Un enorme ringraziamento va ai Fornai meldolesi, protagonisti di questa iniziativa di solidarietà e alle Organizzazioni Sindacali che hanno reinterpretato la Festa del 1 maggio a Meldola con questo gesto di vicinanza ai lavoratori del settore socio sanitario.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.