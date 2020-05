Meldola posticipa la scadenza dell'Imu: "Vicini a famiglie e imprese"

La Giunta Comunale ha deliberato di differire il pagamento dell’Imposta Municipale Unica (Imu) al 30 settembre. "Si tratta di una misura rivolta a tutti i cittadini ed alle imprese che consentirà a chi è in difficoltà nel pagamento della prima rata dell’Imu, fissata al prossimo 16 giugno, di posticiparne il versamento al 30 settembre senza incorrere in sanzioni o interessi", spiegano il sindaco Roberto Cavallucci e l'assessore al Bilancio, Jennifer Ruffilli. La proposta sarà portata al prossimo Consiglio comunale. "Questa azione ha lo scopo sostenere, in un momento difficile per l'intero paese con nuovi bisogni emergenti sia per le famiglie che per le imprese, tutta la nostra comunità", concludono Cavallucci e Ruffilli.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.