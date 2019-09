Meldola, un sabato dedicato alla pulizia della città: famiglie e bimbi protagonisti

In occasione di Puliamo il Mondo 2019, campagna promossa da Legambiente, il Comune di Meldola organizza per la giornata di sabato "Puliamo la nostra Città". "E’ un invito rivolto a tutti i cittadini per trascorre insieme una giornata dedicata alla cura del bene comune e degli spazi pubblici cittadini, evidenziando l’importanza della partecipazione dei più piccoli che così potranno tornare a casa insegnando ai grandi il rispetto per l’ambiente”, sottolinea l’assessore all’Ambiente Filippo Santolini.

All’evento, a partecipazione libera, prenderanno parte il Gruppo Gas Meldola, Agesci Meldola 1, i Comitati Genitori delle scuole materne Girotondo e Giramondo e della Primaria De Amicis, oltre al supporto della Proloco Meldola. Il ritrovo è previsto alle 15 nel piazzale antistante la piscina e i partecipanti saranno suddivisi in squadre, individuando i giardini pubblici ed il centro per le famiglie con bambini piccoli.

Il gruppo Scout sarà impegnato sul lungo fiume percorso che porta a Castelnuovo, i ragazzi si occuperanno del percorso Brighi mentre agli adulti sarà richiesto un impegno sulle aree artigianali. Conclude Santolini: "Occorre solo tanta voglia di fare e un paio di guanti robusti per contribuire a questa importante giornata che rappresenta l’edizione italiana di Clean Up the World, il più grande appuntamento di volontariato ambientale del mondo". Per informazioni: Comune di Meldola 0543/499405.