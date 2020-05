Meldola, scende il numero di positivi alla Drudi: "Al reparto covid sono in 10, ma 5 vedono la guarigione"

Altri tre cittadini meldolesi dimessi negli ultimi giorni dall'ospedale dopo aver contratto il covid-19. A darne notizia è il sindaco Roberto Cavallucci, che aggiorna i numeri della pandemia a Meldola: attualmente i positivi sono 27, di cui 4 ricoverati in ospedale (erano 7 nei giorni scorsi) e 23 in isolamento al proprio domicilio. "Altri 2 concittadini risultano clinicamente guariti, facendo così salire a 52 il numero complessivo dei meldolesi che hanno superato la malattia", prosegue il primo cittadino.

Per quanto concerne la situazione alla Casa di Riposo Drudi, "abbiamo avuto complessivamente 30 anziani positivi, ma la situazione è in miglioramento. Il reparto covid che ha ospitato fino a 25 anziani ora accoglie, dopo l’uscita degli 11 anziani guariti, 10 persone. Per cinque di queste dieci persone sono state avviate le procedure per considerali guariti. Tre ospiti sono attualmente in ospedale, mentre le vittime sono state sei".

Martedì il mercato è tornato ad animare il centro storico: "Grazie alla disponibilità degli ambulanti e dei funzionari del Comune è stato possibile riorganizzarlo ed altre modifiche sono in programma per il prossimo martedì al fine di consentire a tutti di partecipare e di svolgerlo nel migliore dei modi. Le nostre attività hanno riaperto ieri e ovunque respiriamo aria e voglia di ripartenza".

Nella foto il sindaco al mercato