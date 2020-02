Meldola, sicurezza nelle scuole: via libera ad una serie di interventi alla "Alighieri"

Nel corso degli ultimi mesi l'amministrazione comunale di Meldola è stata impegnata nell'elaborazione di diversi interventi che riguardano i plessi scolastici. La giunta guidata dal sindaco Roberto Cavallucci ha infatti approvato il progetto volto all'adeguamento alle norme di prevenzione incendi per la scuola media "Dante Alighieri" e per l’annessa scuola dell’infanzia Girotondo in viale della Repubblica. Il progetto prevede opere edili ed impiantistiche per rendere ancora più sicuro il plesso scolastico che ospita circa 350 alunni, oltre al personale docente e non docente. Il costo complessivo è stimato in 108mila euro finanziati con un contributo di 50mila euro erogato dal Ministero dell’Istruzione e nella restante parte da fondi comunali.



Alla scuola media, nel corso del settembre dello scorso anno, è stato completato l’intervento di messa in sicurezza di solai e controsoffitti dai rischi di sfondellamento con fondi del Ministero dell’Istruzione per un importo complessivo 214mila euro. L'intervento ha portato alla posa di reti tecnologiche su tutti i solai in maniera da impedire rischi di caduta a terra di parti di intonaco o di laterizi dai soffitti. Alla scuola primaria “Edmondo de Amicis” di Meldola, che accoglie oltre 400 bambini, durante la scorsa estate sono stati eseguiti lavori che hanno portato al rifacimento di servizi igienici al piano terra, all'adeguamento di tutte le porte delle aule per le vie di fuga con l'installazione di maniglioni antipanico oltre a interventi manutentivi diffusi a murature, recinzione e all’area esterna.

Gli interventi hanno avuto un costo complessivo pari ad 100mila euro, interamente sostenuto dal Comune di Meldola. Cavallucci sottolinea che "la sicurezza delle nostre scuole è una delle priorità dell'Amministrazione. Nel corso di questi mesi ci siamo concentrati con una serie di interventi che proseguiranno per rendere sempre più sicuri i nostri plessi scolastici".