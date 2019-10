Meldola, un venerdì speciale: bimbi in azione per ripulire i parchi del paese

Il Comune di Meldola ha aderito alla campagna di Legambiente "Puliamo il mondo", promuovendo venerdì un'iniziativa di sensibilizzazione. Nel corso della mattinata gli alunni della scuola media di Meldola sono stati impegnati nella pulizia di varie aree cittadine come il Parco Arcobaleno, il Loggiato Aldobrandini, i Giardini di via Mazzini e il Parco Brighton. Gli alunni sono stati accompagnati nella loro attività da volontari della Protezione Civile e delle Guardie Ecologiche, oltre che dall'assessore Filippo Santolini.

Per Santolini "è stato fantastico vedere i bambini che impegnati insegnano agli adulti come occuparsi dei beni comuni. I ragazzi sono il nostro futuro e la loro sensibilità oltre che un ruolo attivo della scuola saranno le chiavi di volta per una reale attenzione all'ambiente. Un ringraziamento a tutti i volontari, alla Preside e al personale docente, che hanno collaborato per la buona riuscita dell'evento, e alla Coop di Meldola che ha gentilmente offerto una merenda a tutti i partecipanti".