Meldola, un weekend di intensi controlli per l'Arma: giovane sorpreso con cocaina in dosi e banconote

I Carabinieri della Compagnia di Meldola, al comando del capitano Rossella Capuano, sono stati impegnati nel fine settimana in un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, a garantire la sicurezza sulle strade e a contrastare ogni forma di criminalità e di illegalità. Gli uomini dell'Arma del Nucleo Operativo e Radiomobile e delle stazioni dipendenti della Compagnia, per un totale di 9 pattuglie e 18 militari impiegati, hanno controllato 60 veicoli ed identificato 103 persone tra conducenti e passeggeri. Il bilancio dell'attività è di tre persone denunciate a piede libero e sette soggetti segnalati alla Prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti, numeri ai quali si aggiunge il sequestro di 10 grammi di marijuana ed un grammo di cocaina. Sono inoltre diverse le violazioni accertate in materia di codice della strada, col sequestro anche di due veicoli.

Le denunce

Nello specifico, nel corso del servizio, che si è svolto nei comuni di Meldola, Forlimpopoli e Bertinoro, i militari hanno denunciato per "detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio" un 23enne per essere stato trovato in possesso di due dosi di cocaina insieme ad una cospicua somma di denaro in banconote di piccolo taglio (il tutto sottoposto a sequestro). Un ventottenne è finito nei guai poichè alla guida con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, mentre ad un forlivese classe di 35 anni, al volante della propria vettura in stato di ebbrezza alcolica, è stato contestato il "rifiuto di sottoporsi ad accertamento etilometrico".