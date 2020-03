La memoria delle vittime innocenti di mafia si omaggia sui social con un fiore

A causa dell'emergenza Coronavirus, la giornata Nazionale della Memoria delle vittime innocenti di Mafia, promossa dall'Associazione Libera, si svilupperà sui social sabato 21 marzo.

La grande manifestazione di Palermo viene rinviata al 23 e 24 ottobre, mentre sabato 21 marzo la memoria delle vittime di mafia viene omaggiata sui canali social: un'occasione per sottolineare l'importanza della cultura della legalità, della responsabilità che ha coinvolto e coinvolge insieme società civile e istituzioni.

La nuova iniziativa ha per titolo "Io, un fiore un cartello". Per partecipare è sufficiente una foto con un fiore (anche disegnato) ed un cartello riportante il nome di una vittima di mafia, e con questo modificare il nostro profilo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Doveva esserci una trasferta a Palermo di diverse Scuole del nostro territorio, dopo aver eseguito percorsi strutturati assieme ai Docenti e studenti - comunica Franco Ronconi, referente per la Provincia Forlì Cesena dell’Associazione Libera -. Erano già programmate restituzioni ed incontri degli studenti e dei genitori, con parenti delle vittime di mafia, ma tutto e saltato restituendoci di fatto la consapevolezza della nostra fragilità di essere umani. Nonostante l’amarezza e la tristezza di questi strani giorni, tentiamo di mantenere viva la memoria, quella memoria che troppo spesso si appanna, si dimentica, diventa un oggetto da spolverare ogni tanto e ci fa ripetere errori e orrori che non dovrebbero mai più accadere. Noi di Libera non desideriamo che questo avvenga e lo facciamo con azioni quotidiane: nel rispetto dell’ambiente, nella tutela dei beni comuni, nella volontà di realizzare una vera e consolidata giustizia sociale, nell’essere più Umani, sono alcuni obiettivi della nostra Associazione. Con l’iniziativa una “memoria social” cerchiamo di inviare un segnale forte all'intera Italia (e non solo) ed il 21 marzo ci sarà una vera e propria invasione sui social, invasione alla quale potrai partecipare anche tu".