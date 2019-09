Memorial Pantani a Castrocaro, come cambia la viabilità: le disposizioni della Polizia Locale

Castrocaro ospiterà sabato la partenza del Memorial Pantani e la Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese ha disposto diverse modifiche alla circolazione stradale. Alla partenza da viale Marconi i ciclisti effettueranno un circuito di 5 giri che interesserà le vie Marconi, Roma, Piazza Mazzini, via Sorgenti, Biondina e viale Marconi. Al termine il gruppo si porterà su via Roma, via Garibaldi, via Matteotti e via Flavio Biondo, entrando lungo la Tosco-Romagnola direzione Forlì. Dalle 11 alle 12 la circolazione sarà bloccata per l'accesso alle strade interessate dal circuito.

I provvedimenti

Dalle 12 di venerdì alle 14 di sabato ci sarà il divieto di sosta, con rimozione forzata, In Piazza Garibaldi, Prato G. Bruno ad eccezione dei mezzi dell'organizzazione della gara. Su Prato G. Bruno sarà interdetta anche la circolazione se necessario. Sabato ci sarà il divieto di sosta dalle 6 alle 12 lungo le vie Marconi, Roma, Piazza Mazzini, Sorgenti, Biondina, Mazzini e viale Marconi nel tratto compreso tra la pesa pubblica e il campo denominato "Mercato".

Ci sarà il divieto di transito e sosta saato dalle 6 alle 12 in via Dino Vallicelli (tranne il tratto antistante il supermercato "Ecu") ad eccezione dei mezzi in ausilio alle squadre partecipanti alla gara. Sarà istituita una corsia distaccata di circa 3 metri riservata ai ciclisti iscritti alla gara, dalle 6 alle 12 di sabato su Viale Marconi, lato direzione mare, dall'intersezione con via Vallicelli fino alla pesa pubblica, con conseguente divieto di circolazione su viale Marconi (tratto sotto la pesa pubblica), via Nazionale Vecchia, via Cavallotti e via Mazzini e Piazza Garibaldi (nella sua totalità).

E' prevista l'interruzione della circolazione stradale dalle 11 alle 12 di sabato sulla direttrice principale dall'intersezione con via Ladino fino all'intersezione con via Nazionale, ed inoltre in Piazza Mazzini, via Sorgenti, via Biondina, con blocco degli accessi su tutte le vie e strade predette fino al cessato transito della gara ciclistica. La circolazione della linea 91 sarà interrotta all'altezza della rotonda Sacco-Vanzetti/Ladino, con capolinea in via Sacco e Vanzetti dalle 10,30 alle 12 di sabato. L'area denominata "Mercato", in via del Molino, potrà essere utilizzata in via eccezionale come parcheggio dalle 8 di venerdì alle 13 di domenica. In caso di maltempo quest'ultima disposizione sarà nulla.