Memorial Roberto Zambelli sul tema dell'amicizia, il Round Table 6 Forlì premia Lia De Ninno

Il presidente della Round Table numero 6 Forlì, Roberto Antonelli, accompagnato per l’occasione dal segretario di Tavola Vincenzo Bongiorno, ha consegnato il premio del Service “Memorial Roberto Zambelli” - consistente in una borsa di studio del valore di cinquecento euro - alla studentessa Lia De Ninno della scuola media Dante Alighieri di Castrocaro Terme. Alla premiazione erano presenti anche il sindaco di Castrocaro Terme e Terra del Sole, Marianna Tonellato, che ha portato le sue congratulazioni in rappresentanza di tutta la comunità cittadina, il dirigente scolastico Davide Alpi e la professoressa di lettere, Sonia Severi, la quale ha coinvolto i propri studenti, tra cui la vincitrice Lia De Ninno, nella partecipazione al “Memorial” che, come da tradizione, si basa sullo svolgimento di un tema il cui titolo, quest’anno, era l'amicizia partendo dalla frase del filosofo greco Aristoletele (384 A.C. - 322 A.C.) secondo il quale "si decide in fretta di essere amici, ma l'amicizia è un frutto che matura lentamente".

La Round Table 6 Forlì, con il Service Zambelli (ideato dal past president Vanni Gaudenzi, durante il suo anno di presidenza della RT6, nell’anno sociale 1991-92), anche quest’anno ha mantenuto viva la memoria del compianto amico e Tabler, il notaio Roberto Zambelli, prematuramente scomparso all’età di 39 anni. "Nonostante il lockdown, causato dal coronavirus - spiega Antonelli -, non ci siamo fermati e siamo comunque riusciti a rendere onore all’amico Roberto Zambelli. Ringraziamo tutti i docenti che hanno coinvolto i propri studenti nel Service. Questa è la dimostrazione che l’amicizia e il gioco di squadra possono superare ogni avversità".