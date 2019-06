Meno spazi per i disabili nella sede Ausl di via Colombo? "Accorpati gli uffici, è sperimentale"

La chiusura del parcheggio della sede Ausl di via Colombo, prima utilizzato dalle famiglie con figli disabili seguiti dalla Neuropsichiatria Infantile? Avvenuta per la riorganizzazione delle sedi, dato che da lunedì 17 giugno, tutti i servizi socio-sanitari presenti in via Oberdan sono stati trasferiti nel nuovo polo di via Colombo. Lo spiega l'Ausl, che risponde così ai genitori che lamentano una mancanza di rispetto e la creazione di una nuova, inutile, barriera architettonica.

Spiega l'Ausl nella sua nota: “Questo trasferimento ha comportato ovviamente un maggiore afflusso alla sede, con una necessaria riorganizzazione dei posti auto adiacenti alla struttura. Si tratta di una soluzione temporanea, in attesa della definitiva valutazione dei flussi di utenza a tali parcheggi, come avviene durante l'attivazione di qualsiasi nuovo servizio. In particolare, non è stato chiuso nessun parcheggio ai disabili, che conservano i due posti auto, spostati immediatamente a fianco della struttura e la sbarra, inserita all'ingresso, ha una funzione di sicurezza per i pedoni, regolamentando il traffico veicolare”.

Infine l'apertura: “Trattandosi di una soluzione temporanea, dopo la valutazione preliminare di cui sopra, si potranno studiare soluzioni alternative, sia per gli utenti disabili che per tutta l'utenza, per ridurrei disagi, ma anche per garantire la massima sicurezza. Si sta valutando la possibilità di permettere l'accesso agli utenti disabili nella zona di sicurezza dei pedoni, tramite una chiamata al punto informativo della struttura. Si ricorda infine che è stato predisposto, nel nuovo polo, un accesso dedicato per disabili all'ambulatorio prelievi”.