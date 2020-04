Meno traffico sulle strade, il Comune ne approfitta per rifare asfalti e segnaletica orizzontale

In concomitanza con la sospensione delle attività didattiche e le limitazioni alla circolazione dettate dall'emergenza Covid-19, è ripresa con particolare intensità l'attività di manutenzione delle strade soprattutto nell'area cittadina, spesso battuta da traffico intenso ma non in questo periodo. “Il piano – spiega l’assessore con delega alla viabilità Giuseppe Petetta – prevede diverse tipologie di interventi, molte dei quali sono già in corso,tra cui il ripristino della pavimentazione stradale di intere carreggiate, di piste ciclabili e di vari tratti ammalorati, la messa in sicurezza di intersezioni stradali, il ripasso di tutti i passaggi pedonali e della segnaletica orizzontale e verticale in varie zone della città”.

In particolare il ripristino dell'asfalto interesserà le seguenti strade: Corso G. Garibaldi, via Santa Croce, via degli Orgogliosi, via Fiorini, via Mastro Pedrino, via Cecere Edoardo, Via Canestri, via Bufalini, via Savorelli, via Marcolini, via Caterina Sforza, via E. De Amicis, P.le Kowal Estanislao, via Carlo Pisacane, via Bevano, via Petrosa, via A. Baldini, via Savelli, viale Bolognesi, via Decio Raggi (ripristino pavimentazione tra via Turati e via Risorgimento), via Minarda (ripristino pavimentazione stradale – tratto da via Plaustro a Branzolino), via Ubertina (ripristino pavimentazione stradale – tratto da via Placucci a fine case), piazzale G. Giolitti e piazzale R. Zambianchi (sistemazione pavimentazione con asfalto delle corsie di accesso ai parcheggi), via Costiera/Del Bosco (messa in sicurezza intersezione stradale), viale Roma (ripristino pavimentazione pista ciclabile tratto da via Bidente a Stadio ambo i lati), via Ravegnana (ripristino pavimentazione pista ciclabile tratto da via Eritrea a via Somalia).

“Il programma di manutenzione – aggiunge Petetta – prevede anche il ripasso della segnaletica orizzontale in gran parte del territorio, ivi compresa quella dei box di sosta dei parcheggi delle scuole e di quelli limitrofi alle aree verdi. In Corso Garibaldi verrà effettuato il ripasso della vernice rossa lungo tutta la pista ciclabile. In via Trentola infine è specificatamente prevista la realizzazione della nuova fermata degli autobus nell'ambito del quartiere Malmissole. In aggiunta agli interventi propri dell’Amministrazione, anche i gestori di sottoservizi procedono, come da prescrizioni impartite dal Comune, a realizzare nuove asfaltature sulle strade nella quali sono state posati di recente nuove reti di servizi.”