Mentre passeggia rovina per terra: anziano soccorso dalla PolStrada di Rocca

Intervento di soccorso mercoledì mattina a Dovadola di una pattuglia della PolStrada di Forlì, distaccamento di Rocca San Casciano. Gli agenti, mentre stavano percorrendo la Statale 67 Tosco Romagnola, si sono imbattutti in un 85enne del paese che all'improvviso ha perso l'equilibrio, cadendo per terra. I poliziotti si sono prontamente fermati, soccorrendo l'anziano in attesa dell'arrivo del personale sanitario del 118. Quindi è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso per le cure del caso.

