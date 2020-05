Fine del lockdown: riaperto il mercatino del Comitato per la lotta contro la fame nel mondo

Lunedì è riaperto il mercatino dell’usato del Comitato per la lotta contro la fame nel mondo in Largo Annalena Tonelli. Le prossime aperture sono in programma mercoledì e venerdì dalle 8,30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30. "E’ necessario indossare la mascherina - viene comunicato -. L’ingresso sarà contingentato in base al numero di persone".

Tornano anche i volontari impegnati nello svuotamento dei cassonetti gialli che raccolgono indumenti usati. Attraverso la vendita dei tessuti si finanzia l’Emporio della solidarietà di Forlì che assiste 500 famiglie, quasi 2000 persone povere o sulla soglia della povertà. I cittadini sono invitati ad "inserire solo abiti, indumenti, scarpe, borse in buono stato e chiuse in sacchetti. In nessun caso introdurre rifiuti".