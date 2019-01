Mercato ambulante, termina la gestione del Consorzio Promomercato

Col mese di gennaio il Consorzio Promomercato di Forlì termina la propria gestione delle fiere e mercati della Città di Forlì. La comunicazione è arrivata attraverso una nota di lunedì sera. "Per il 2019 gli appuntamenti non mancheranno, e gli ambulanti attenderanno i clienti sempre a braccia aperte - si legge nell'informativa -. Le comunicazioni delle fiere e mercati, la modulistica per partecipare alle fiere ed ogni ulteriore informazione promozionale e commerciale, saranno disponibili all’interno del sito ufficiale del Comune di Forlì". Il direttivo del Consorzio Promomercato "ringrazia tutti gli ambulanti e i clienti dei mercati e delle fiere di Forlì".