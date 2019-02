Il mercato di Predappio torna in maniera permanente in piazza S.Antonio. L’amministrazione comunale ha deciso, dal prossimo sabato, di posizionare gli ambulanti nel cuore della località collinare. Gli ambulanti attraversano una nota "colgono l’occasione per ringraziare l’amministrazione comunale e chi si è adoperato affinché ciò avvenisse e si auspicano che questo sia solo un punto di partenza per collaborazioni future che portino ad un incremento del tessuto socio economico del paese" .