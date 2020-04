Mercato contadino, si riparte: "Lo spostiamo in un'area recintata". E si estende il servizio

Buone notizie, finalmente, per tutti coloro che amano rifornirsi di alimentari presso le bancarelle degli ambulanti. Si è infatti giunti finalmente a un accordo che favorisca la sicurezza di tutti e consenta ai cittadini di acquistare al mercato frutta, verdura e altri beni alimentari. "Il Farmer Market, o mercato contadino, che solitamente si svolge in piazza Dante Alighieri ogni sabato mattina, a partire dal 2 maggio verrà trasferito all'interno del piazzale recintato dove ha sede il mercato agroalimentare all'ingrosso", spiega la novità l'assessore Andrea Cintorino.

Sito in viale Vittorio Veneto al n. 6, il mercato agricolo alimentare all'ingrosso è uno spazio che si presta bene a questo utilizzo per via degli ampi spazi e della presenza, proprio al suo fianco, di un parcheggio pubblico e gratuito. Si entrerà nell'area grazie a un unico ingresso pedonale, accessibile da via dei Gerolimini, naturalmente contingentato, per garantire le distanze di sicurezza, dal personale incaricato dell'Amministrazione comunale che si occuperà anche di fornire tutto il necessario per la sanificazione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Gli operatori coinvolti sono una decina all'incirca e pensiamo di posizionarli al di sotto della tettoia del piazzale, in un'area che verrà comunque appositamente delimitata", sottolinea la Cintorino: le prescrizioni regionali, infatti, autorizzano i mercati alimentari solo in strutture coperte o in spazi pubblici recintati. "L'accessibilità è prevista dalle 8 alle 13, dal lunedì al venerdì" prosegue l'assessore. E per il mercato ambulante di lunedì e venerdì? Ancora nessuna novità: "Attendiamo le nuove disposizioni", conclude l'assessore Cintorino.