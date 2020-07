Il mercato contadino ritorna in Piazza Dante. Invariate le misure anti-covid

Il Farmer Market, o mercato contadino, che durante il lockdown era stato spostato per motivi precauzionali all'interno del piazzale recintato dove ha sede il mercato agroalimentare all'ingrosso, torna sabato nella sua sede originaria, ovvero quella di Piazza Dante Alighieri. "Il ritorno del nostro amato mercato contadino nella sua sede originaria è un prezioso segnale d’auspicio per la ripartenza - spiega l'assessore con delega ai mercati, Andrea Cintorino -. La decina di operatori che lo compongono potranno finalmente riprendere la propria attività in Piazza Dante, dove storicamente erano posizionati e conosciuti da tutta la città".

Cintorino fa anche alcune importanti precisazioni: "Cambia la location del mercato, ma restano valide tutte le disposizioni vigenti per contrastare la diffusione del Covid-19. Gli ingressi continueranno ad essere contingentati, gli operatori commerciali e la clientela dovranno indossare guanti monouso, mascherina protettiva e rispettare l’obbligo del distanziamento sociale in tutte le fasi dell'attività di compravendita. Non mancheranno infine i controlli da parte della Polizia Locale, perché la sicurezza e la tutela della salute pubblica sono le nostre priorità".