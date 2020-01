Mercato Coperto, assegnati i 4 spazi vuoti: bollicine, bionde e sushi

Continua il processo di valorizzazione del Mercato Coperto di Piazza Cavour. Sono stati assegnati i quattro locali attualmente non utilizzati al piano terra. Il 19 luglio scorso il Comune aveva avviato una procedura negoziata per l'assegnazione degli spazi da affidare ad attività commerciali di somministrazione di alimenti e bevande. Valutate le proposte ricevute, il Comune ha ritenuto che avessero i requisiti adatti "Giardini Orselli srl", con sede in piazza Cavour 7 (431,90 euro il canone mensile), il "Birrificio Mazapegul", con sede legale a Civitella di Romagna (700,90 euro il canone mensile) e il College Sushi, con sede legale in viale Vittorio Veneto 17, che occuperà due spazi, pagando due canoni mensili di 244,10 e 265,60 euro. Gli assegnatari hanno il diritto di occupare gli spazi per nove anni.