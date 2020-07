Mercato coperto, l'assessore Cintorino consegna agli operatori mascherine e dispositivi di sicurezza

L'assessore Andrea Cintorino si è recata venerdì mattina al mercato coperto di Piazza delle Erbe per consegnare agli ambulanti decine di confezioni di mascherine chirurgiche. "Vogliamo che i nostri operatori esercitino la propria attività in sicurezza, nel rispetto delle linee guida della Regione Emilia Romagna e delle misure di contenimento e prevenzione del contagio - esordisce -. Le mascherine che ho voluto portare di persona potranno essere utilizzate non soltanto dagli ambulanti, che le avranno in dotazione, ma anche dalla clientela che non ne fosse munita e in tutti quei casi in cui si rendessero necessarie per permettere l’esercizio dell’attività di compravendita in totale sicurezza".

Cintorino ricorda "l’attenzione che questa amministrazione sta riservando al settore degli esercizi di commercio su aree pubbliche e alle difficoltà che questa categoria si ritrova a dover affrontare dopo mesi di forzato lockdown. Ripartire è difficile per tutti ma lo è ancor di più per chi, come gli ambulanti, ha dovuto ripensare alla propria attività e adattarsi alle restrizioni dettate dal Covid".