Aperitivo speciale al Mercato Coperto: lo chef cucina la vostra spesa

Continuano i lavori di riqualificazione al Mercato delle Erbe di piazza Cavour, che porteranno, entro la primavera, al completamento delle nuove pescherie. L’amministrazione comunale di Forlì, grazie anche ai contributi derivanti dalla legge regionale 41/97 e alla collaborazione con Iscom group di Bologna, sta accompagnando i lavori con un piano di iniziative per supportare gli operatori in questa fase transitoria e per preparare la successiva fase di rilancio.

Di questo programma fanno parte la mostra fotografica dedicata ai volti, ai colori e alle architetture del Mercato delle Erbe, allestita in collaborazione con Postcards Forlì nel corridoio centrale, la sportiva col logo tematico e gli aggiornamenti della pagina Facebook.

Tra gli eventi in cartellone, spicca l’appuntamento di sabato, quando, a partire dalle ore 11.30, all’interno del Mercato delle Erbe verrà proposto un laboratorio del gusto a cura di “Benso”, il ristorante di piazza Cavour.

Il laboratorio ha per tema “Aperitivo di mezzogiorno” e avrà come protagonista lo chef Pier Giorgio Parini. "Sarete voi a fare la spesa e noi a cucinare le vostre scelte per l'aperitivo di mezzogiorno", evidenzia Parini. "Si tratta di una iniziativa di qualità - afferma l’assessore al Centro Storico Marco Ravaioli - che mette a frutto creatività e spirito di collaborazione, ingredienti fondamentali nel progetto di riqualificazione del Mercato e di valorizzazione dell’area di Pizza Cavour".