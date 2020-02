Mercato delle erbe a Forlì, messicano a Cesena, sushi in Romagna: da Formentera l'avventura del ristoratore forlivese

Ha partecipato al bando per un posto al Mercato Coperto di Piazza delle Erbe col nome della società, "College Sushi". Ma l'attività avrà un gusto tutto ed esclusivamente romagnolo. Immaginate di gustarvi cappelletti passeggiando per le vie del centro. Questa l'idea di Thomas Suriani, papà alcuni anni fa del primo "College Bar" a Forlì, un bar originale con torte fatte in casa, centrifugati, tutto bio, selezionato e sempre fresco, e successivamente del "College sushi" di Forlì. Thomas vuole portare nella città mercuriale il modello della "tapa" spagnola, ovvero un'ampia varietà di preparazioni alimentari in questo caso in veste tipicamente romagnole da consumare come aperitivi o antipasti.

Thomas è particolarmente intraprendente. E nonostante abbia superato da poco la trentina si è già cimentato in tante cose. Insieme al socio cesenate Enrico Fantini ha cominciato a girare l'Emilia Romagna con il primo Sushi Foodtruck chiamato affettuosamente "ColleGino". Con Enrico nel 2017 ha aperto nella città malatestiana un punto vendita "College sushi" e ora arriva la notizia che, in parallelo al progetto forlivese al Mercato Coperto, sempre l'ex calciatore professionista si cimenterà in una nuova avventura, sempre a Cesena: "Tacomida", unico ristorante della zona dove si possono assaggiare tortillas, tacos e piatti originali della cucina messicana.

Tutto è iniziato a Formentera. Enrico arrivava da Cesena, Thomas da Forlì. In un territorio neutrale hanno iniziato a parlare di progetti, di locali e di movida. E così 10 anni fa prese vita "La casa dei colori" a Formentera, un locale nato col tocco di due romagnoli tuttora aperto dalla mattina alle 8 fino alle 2 di notte. Poi, dopo qualche anno, entrambi appassionati di viaggi e di cucina internazionale, Enrico e Thomas hanno dato vita al "College Sushi". Il primo punto è nato a Forlì, poi cinque anni fa è arrivato anche a Cesena, e da ultimo a Faenza.

Dopo il giapponese, sempre grazie al loro curioso girovagare, hanno iniziato ad appassionarsi ai gusti messicani. Così è nata "Tacomida" a Cesena, in via Pescheria, che da quasi un anno è l'unico ristorante della zona dove si possono assaggiare tortillas, tacos e piatti originali della cucina messicana. Una nuova avventura che va ad aggiungersi a quella del Mercato Coperto. Si attende solo l'inizio dei lavori dopo un confronto con le altre attività e il Comune. Piazza delle Erbe si conferma comunque sempre di più un polo enogastronomico della città mercuriale.