Un autunno di novità al Mercato delle Erbe: al via un programma ricco di eventi

Sabato mattina all'insegna dei sapori e dei colori autunnali apre le porte del Mercato delle Erbe di Forlì che si conferma luogo riscoperto e amato, sia per gli interventi di riqualificazione in corso, sia per le iniziative che nell'ultimo anno sono state organizzate con l'obiettivo di creare momenti di attrazione per residenti e turisti. Il programma di sabato propone l’evento “Castagne e zucche vuote” con opportunità di gusto e creatività a tema, per tutti i palati e per tutte le età. Dalle 11 alle 13, infatti, saranno in funzione sia il calderone delle caldarroste accudito dalle “Penne nere” del Gruppo Alpini di Forlì, sia l’animazione per bambini con frutti e ortaggi dell'autunno, fra i quali ovviamente tante zucche vuote, a cura della Cooperativa Sociale “Paolo Babini”.

Il mese di novembre entrerà nel vivo con una iniziativa che mira a far conoscere la freschezza e la qualità dei prodotti e anche la convenienza di acquistare al Mercato delle Erbe. Durante la settimana dal 5 al 10 novembre, gli esercenti accoglieranno gli ospiti con una proposta innovativa denominata “Occasioni d’autunno: una settimana di sorprese”. Nei banchi del mercato si troveranno ogni giorno occasioni diverse e sorprendenti, curiose e appetitose, per tutti i gusti e per tutti i palati. La realizzazione di questi eventi è resa possibile grazie all’iniziativa degli operatori del mercato e dell’Amministrazione comunale e ai contributi regionali derivanti dalla LR 41/97. Hanno collaborato anche le associazioni di categoria Confcommercio Ascom Forlì, Confesercenti Forlivese e la società Iscom Group di Bologna che durante l’intera durata dei lavori di riqualificazione ha supportato l’Amministrazione coordinando le attività operative.

Sabato 10 novembre prenderà il via anche “Sabato al mercato”, una serie di originali appuntamenti, al mattino rivolti a bambini, ragazzi e famiglie e al pomeriggio a giovani e appassionati di blues.

Nei pomeriggi di Sabato 10 e sabato 17 novembre, dalle ore 17 alle 19, il Mercato delle Erbe sarà teatro del “Forlì Blues (Cajun & Zydeco) Festival” nell'ambito di una rassegna che si svolgerà in diversi locali cittadini. Al mattino di sabato 10 e 24 novembre, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 si sarà “L’atelier del mercato”: laboratori creativi con l’atelierista e educatrice Valentina Zoli. L’iniziativa continuerà a dicembre, sabato 15 e sabato 22, nell’ambito delle iniziative natalizie del mercato. Nella cornice del Mercato delle Erbe Valentina proporrà un fil rouge tra le merci dei banchi del mercato e le sue proposte creative.

“Sabato al mercato” rappresenta una novità perché nasce dalla collaborazione fra diversi soggetti impegnati in ambiti molto eterogenei, accomunati dall’idea di valorizzare il Mercato delle Erbe di Forlì come luogo urbano di incontro, socializzazione e “scambio”, rifacendosi al concetto dei mercati nella tradizione popolare. Oltre al Comune, coinvolto con l'Unità Famiglie, Comunità e Partecipazione e l'Unità Mercati, collaboreranno al progetto anche la cooperativa Sociale "Paolo Babini" (attraverso la realizzazione del progetto “Family Hub: mondi per crescere”, iniziativa selezionate da "Con i Bambini"), il Quartiere Borgo San Pietro e Iscom Group.