Mercato coperto, si rianimano le pescherie. Ed ora si parte con la seconda fase

Si va all'inaugurazione del primo pezzo riqualificato del Mercato delle Erbe, la parte delle pescherie, che sono state rimesse a nuovo nella parte dell'esedra del mercato di piazza Cavour. Sabato ci sarà il taglio del nastro, dalle 11 alle 14, con animazione per i bambini, musica e assaggi dei prodotti del mercato.

L’intervento di restauro e riqualificazione del Mercato delle Erbe è uno dei principali progetti di valorizzazione e riqualificazione urbanistica ed edilizia del centro storico della città. Dopo problemi col primo appaltatore, il primo stralcio dell’intervento di restauro e valorizzazione del complesso edilizio dell’importo di 600.000 euro è stato affidato all’impresa appaltatrice Orioli di Forlì. La prima fase di questa azione ha visto lo spostamento delle Pescherie dalla loro sede interna al mercato ai locali dell’esedra. Attualmente è in corso una seconda fase che prevede lo spostamento dei negozi ortofrutta recuperando e ristrutturando i locali posti all’interno della zona in cui erano presenti negozi dismessi di pescheria. Mentre è terminata la prima fase, per la seconda sarà completata entro il mese di dicembre.

Grazie alla sinergia fra il Comune di Forlì che ha realizzato gli interventi edilizi e gli operatori commerciali gestori delle pescherie, che hanno allestito gli arredi delle nuove pescherie, si è giunti a recuperare e a dare nuovo impulso ad un importante settore del Mercato delle Erbe. Questo è stato possibile grazie alla collaborazione fra Servizio Lavori Pubblici e Servizio Mercati del Comune di Forlì e grazie all’impegno di ISCOM Group incaricato dell’attività di rilancio commerciale e di immagine del Mercato Coperto.

A breve termine, grazie ad un bando di gara esplorativo, sarà possibile l’implementazione delle attività commerciali esistenti con altre tipologie commerciali (nuove attività artigianali e attività di vendita di alimenti da asporto o consumabili in spazi dedicati) per cui a breve uscirà un bando esplorativo per il loro affidamento.



Sul versante dei lavori pubblici l'intervento prevede anche un secondo stralcio, per un investimento di ulteriori 215.000 euro, che verrà appaltato a breve e prevede la rimozione della grande tettoia in ferro sovrastante la piazzetta di ingresso del mercato e delle superfetazioni relative. Gli interventi permetteranno di rendere visibile l’antica facciata monumentale del 1837 del Foro Annonario che sarà anche adeguatamente restaurata. La piazzetta del Mercato delle erbe, così valorizzata, diventerà il luogo deputato per eventi culturali (conferenze, mostre, spettacoli ecc.) o eventi destinati alla produzione e vendita alimentare specializzata: fiere stagionali, slow food, fiere alimentari specialistiche.

Si raggiungeranno così gli obiettivi di riportare le caratteristiche storico – artistiche ed identitarie del luogo, conferendo al complesso edilizio la qualità architettonica e la funzionalità necessaria al recupero di una zona nevralgica del centro storico che si inserisce nella strategia di riqualificazione urbanistica della città. Tale strategia prevede anche il recupero di palazzi storici, così come di percorsi pedonali e illuminazione di qualità.